72% dos brasileiros nas classes A, B e C consomem streaming, diz pesquisa

Entre as plataformas de vídeo disponibilizadas no Brasil, a Netflix é a mais popular entre as classes A, B e C, assinada por 59%. Em seguida, os brasileiros assinam o Prime Vídeo (33%), Globoplay (26%), HBO Max (22%) e Disney Plus (22%).

A Netflix também é considerada a melhor e mais completa plataforma de streaming por 48% dos entrevistados. Para 76%, ela está no top 3 assinaturas com maior qualidade e variedade de filmes e séries e é preferência das mulheres (83%) mais do que dos homens (69%). Os mais ricos (85%) e os moradores do Nordeste (85%) também costumam optar pela plataforma.

O Prime Vídeo é a segunda plataforma mais citada no top 3, escolha de 48% dos brasileiros. A popularidade é maior entre quem é da classe B (61%) e quem tem ensino superior completo (60%).

Os serviços de streaming estão cada vez mais populares no Brasil. E isso não é mostrado apenas pelo número de assinantes, mas pelo número de pessoas que consomem os serviços no dia a dia. A Netflix, por exemplo, tem 25 milhões de assinantes, mas pouco mais de 70 milhões de pessoas (59% dos 120 milhões de brasileiros representados pela pesquisa Nexus) que acessam o serviço no país Marcelo Tokarski, CEO da Nexus

Filmes são primeira opção

Na hora de escolher o que assistir, os filmes (81%) são a principal opção, seguido de séries (73%), conteúdos jornalísticos/noticiários (27%) e documentários ou programas de não-ficção (26%). Depois, em ordem, estão novelas (22%), conteúdo esportivo (22%), programas infantis/animações (14%), shows/concertos musicais (9%) e reality shows (7%). Os entrevistados podiam escolher até três opções.