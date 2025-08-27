Fundadora da Adcos diz que empresas familiares pensam a longo prazo

Ada Mota, fundadora da Adcos, disse que a companhia não tem planos de abrir o capital e que empresas familiares pensam a longo prazo. Ela foi convidada do "UOL Líderes", videocast do UOL Economia que entrevista líderes do mundo empresarial.

A Adcos é uma empresa familiar e se orgulha disso, porque as empresas familiares pensam a longo prazo. Ninguém está pensando em fazer um resultado para distribuir bônus. A gente pensa a longo prazo. A empresa tem que sobreviver.

Ada Mota, fundadora da Adcos

Filhos no comando da empresa. Na entrevista, Ada diz que todos os seus quatro filhos estão no comando da Adcos. Lucas Mota Soares é CEO do Grupo Adcos, Victor é diretor de tecnologia da informação e Matheus e Felipe são gerentes de inovação sênior. "A gente leva muito a sério nosso negócio, a responsabilidade do nosso negócio tanto com as pessoas, os clientes, os funcionários e os fornecedores. A gente olha com muito respeito para essa cadeia", declara.