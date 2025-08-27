Antagonismo não pode contaminar decisões, diz presidente da CPMI do INSS

É natural que quando você tenha deputados de oposição, ainda mais no momento que nós estamos vivendo, um radicalismo muito grande, antagonismos de posições, e que ao que parece, ano que vem, isso continuará na eleição, das eleições que venham para o próximo ano, eu entendo como natural. Agora, nós não podemos deixar que isso contamine as decisões da CPMI.

Eu sei que é difícil, os dois lados reclamam muitas vezes, mas nós temos um foco na missão, que é nós darmos respostas ao povo brasileiro. Para isso, nós temos que caminhar em meio a toda essa tempestade ideológica, vou usar essa expressão, mas sem perder o rumo que é nós investigarmos o que aconteceu nessa roubalheira do INSS.

Nós temos um compromisso de não deixar sem transparência independentemente dos assuntos nessa investigação, mas o embate ideológico e político, ele é normal, especialmente em momentos como o Brasil está vivendo.

Senador Carlos Viana, presidente da CPMI do INSS

Não há nenhuma restrição da CPMI do INSS à imprensa, diz presidente da comissão

Carlos Viana comentou a medida que impede veículos de comunicação de registrarem em vídeo ou foto as telas de computadores e telefones de parlamentares. Segundo o presidente da comissão, não há nenhuma restrição à imprensa da CPMI.