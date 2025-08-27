Auxílio Gás de agosto: pagamentos vão até dia 29; veja quem recebe

O valor do benefício corresponde a 100% do preço médio de um botijão de 13 kg, de acordo com levantamento da Agência Nacional do Petróleo (ANP). Por exemplo, em abril, cada família recebeu R$ 108.

Para ter direito ao auxílio, a renda mensal por integrante da família deve ser igual ou inferior a meio salário mínimo. Famílias que recebem o Bolsa Família ou participam de outros programas sociais também são elegíveis.

Os créditos são feitos em contas bancárias tradicionais ou digitais. Caso o beneficiário não possua conta ativa, a Caixa Econômica Federal cria automaticamente uma poupança digital. O valor pode ser sacado em até 120 dias após a liberação.