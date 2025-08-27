Calendário do Bolsa Família em setembro: veja todas as datas de pagamento

Os pagamentos do Bolsa Família referentes a setembro já têm cronograma estabelecido, de acordo com informações do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

O que aconteceu

A tabela de liberações segue o número final do NIS (Número de Identificação Social), impresso no cartão do beneficiário. Os depósitos são realizados sempre nos dez últimos dias úteis do mês, com exceção de dezembro, quando o repasse é antecipado para que todos recebam antes do Natal, encerrando no dia 10.

Datas de liberação do Bolsa Família em setembro