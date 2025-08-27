Calendário do saque-aniversário do FGTS 2025: saiba quando pode retirar

No saque-rescisão tradicional, o trabalhador desligado sem justa causa tem direito a retirar todo o saldo do FGTS, incluindo a multa, quando aplicável.

O saque-aniversário é liberado a partir do primeiro dia útil do mês de aniversário, e o prazo para retirada é de até 60 dias.

Como aderir ao saque-aniversário

A adesão é opcional e pode ser feita pelo aplicativo ou site do FGTS, onde também é necessário cadastrar uma conta bancária para receber os valores. O crédito é efetuado em até 5 dias úteis após a solicitação, caso seja feita no mês de aniversário.

É possível retornar à modalidade saque-rescisão pelo aplicativo, desde que não haja operação de antecipação ativa. A alteração só passa a valer a partir do primeiro dia do 25º mês após a solicitação de retorno.

Valor do saque-aniversário

O montante é calculado com base em uma alíquota de 5% a 50% sobre a soma de todos os saldos do FGTS, acrescida de uma parcela adicional, que varia conforme o saldo disponível.