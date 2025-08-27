Instituições ignoram norma e cobram juros acima de 100% da dívida no cartão

A lei 14.690/2023 prevê que os juros e outros custos do rotativo ou do parcelamento não pode dobrar o valor original da dívida. Se ela for de R$ 1.000, por exemplo, os encargos não podem ultrapassar esse valor.

A norma não define as sanções para as instituições que descumprirem a lei. Questionado, o Banco Central não respondeu até a publicação desta reportagem.

O que dizem as instituições?

O Banco Rendimento afirma que os valores cobrados em julho "estão dentro do teto permitido". "A empresa já está em contato com o Banco Central para solicitar a correção da informação", diz em nota.

A XP diz que o caso já foi corrigido. "Trata-se de uma questão pontual, identificada e corrigida no momento da mudança regulatória, com clientes devidamente ressarcidos e comunicados, sem qualquer prejuízo financeiro", diz em nota. "Todos os clientes permanecem em conformidade com o limite regulatório estabelecido para operações de cartão de crédito."

O Sicoob também afirma "que o caso em questão foi pontual". Alegou que representam "nove transações em um universo de centenas de milhares, e não reflete[m] a política de juros praticada pela instituição", diz em nota. "As inconsistências já foram identificadas, corrigidas, e a cobrança adicional, estornada."