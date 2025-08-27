'Quem mais reclama do Estado é quem menos paga', diz Haddad sobre IR

Nós fizemos dois compromissos que eu espero que sejam honrados. O primeiro compromisso foi da grande reforma tributária sobre imposto sobre consumo. Neutralidade. Então, não há uma reforma para aumentar ou diminuir a arrecadação. Há uma reforma para racionalizar, desonerar investimentos, desonerar exportações, ampliar a cesta básica, diminuindo o preço de alimento, mas manter a arrecadação. Nem mais, nem menos. Do mesmo jeito, nós fizemos um entendimento com os líderes de que a reforma da renda, a isenção, tinha que ter compensação para que, do ponto de vista fiscal, ela fosse neutra. Eu creio, e eu tenho ouvido declarações do presidente Hugo Mota, de que esse compromisso vai ser honrado.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda, em entrevista ao UOL

O Estado está "muito pesado" para o trabalhador, disse Haddad. Segundo ele, trabalhadores estão pagando imposto no consumo, imposto de renda e outras frentes.

"Para o andar de cima, que reclama do Estado, o Estado está muito leve", afirmou ministro. "Os que reclamam do Estado são os que menos contribuem para a gestão do Estado. Então, estão reclamando de quê?", acrescentou ele.

"Se a gente quer aliviar imposto sobre consumo, imposto sobre a renda do trabalhador, esse pessoal que não colaborava vai ter que começar a colaborar", concluiu Haddad. Ele reiterou o compromisso de realizar uma "grande reforma tributária sobre imposto sobre consumo" que seja "neutra" do ponto de vista fiscal — ou seja, cobre mais de quem tem mais e menos de quem tem menos.

A intenção do governo é isentar do imposto de renda quem ganha até R$ 5 mil por mês. O governo federal mandou ao Congresso um projeto de lei que prevê a compensação financeira da isenção com a tributação em até 10% de uma fatia mínima da população, de 141 mil contribuintes, que ganham a partir de R$ 600 mil por ano. Haddad vê a reforma da renda como a "cereja do bolo" para que o país comece "a tocar na ferida da desigualdade, que é uma coisa que poucos governos tentaram e quase nenhum conseguiu".