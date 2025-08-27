'Partidos da base não precisam apoiar reeleição de Lula', diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou, em entrevista exclusiva ao UOL, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cobra o apoio dos seus ministros, mesmo sem garantir a participação no palanque político a favor da reeleição em 2026. "É natural que um partido que apoiou a governar não queria apoiar uma reeleição", avaliou.
O que aconteceu
Haddad disse que Lula defende o apoio dos ministros. Questionado sobre o desembarque nas pastas, Haddad disse ver como naturais as cobranças. "Os partidos que estão na sustentação ao governo não precisam apoiar a candidatura", afirmou. Para ele, ainda está "muito cedo para um ministro não defender seu próprio ministério".
Enquanto o governo está transcorrendo, é natural que se cobre dos ministros que compõem sua equipe um protocolo.
Fernando Haddad, ministro da Fazenda
Ministro avalia que partidos da base não precisam apoiar a reeleição. Haddad recorda que algumas das alianças nos primeiros mandados de Lula (de 2003 a 2006 e de 2007 a 2010) não subiram ao palanque em apoio ao PT (Partido dos Trabalhadores) nas eleições seguintes. "Os partidos que estão dando sustentação para o governo não precisam estar apoiando a candidatura do presidente Lula", disse.
Haddad não descartou que irá concorrer a uma vaga no pleito de 2026. Apesar de afirmar que não tem a pretensão de deixar o Ministério da Fazenda para a disputa, reconhece que vai cumprir os interesses de Lula, com quem ainda não conversou a respeito do assunto. "Já conversei com o Edinho [Silva, presidente do PT] e com outras lideranças do PT", revelou.
Ele atribuiu a Lula a função de substituir ministros que deixem o cargo para disputar as eleições. Haddad ressaltou que as escolhas são prerrogativa exclusiva de Lula. "O presidente pode até ouvir opiniões, mas decisão sobre equipe, sobre o seu grupo mais íntimo é uma atribuição dele", reforçou.
