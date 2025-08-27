'Taxa de juros deve permanecer alta por período prolongado', diz Galípolo

A gente vem reforçando que essa taxa de juros deve permanecer por um período prolongado.

Gabriel Galípolo, presidente do BC

Brasil deve crescer 2,5%

Galípolo mostrou confiança nas projeções de crescimento do Brasil este ano. "Diferente dos anos anteriores, a gente não teve revisões [de projeção por parte do mercado] tão bruscas como a gente teve nos anos anteriores", disse ele ao citar previsão "algo entre 2% e 2,5% de crescimento para o ano de 2025".

Segundo o presidente do BC, essa taxa de crescimento é surpreendente. "Por que o Brasil exibe taxas mais elevadas do que seus pares e ainda assim exibe um crescimento surpreendente?", questionou. "Qualquer outro banqueiro, se estivesse com uma taxa de juros neste patamar, o país estaria com uma economia muito mais lenta e muito menos dinâmica", afirmou.

A surpresa, disse, é que a economia brasileira continue aquecida apesar dos 15% de juros anuais. "A renda tem-se mostrado bastante resiliente, com o nível de desemprego mais baixo da série histórica e nível mais alto de renda", afirmou. "Mesmo com taxa de juros restritiva, a gente vem mostrando resiliência bastante forte e provavelmente é isso que vem puxando uma demanda mais forte."