Governo alerta para golpe sobre vagas em escolas com salário de R$ 3.800

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) publicou um alerta para informar que é falsa a mensagem que circula em redes sociais e aplicativos de mensagens sobre um suposto programa de contratação em escolas públicas, com salários a partir de R$ 3.800 e ingresso facilitado apenas com o CPF.

O que aconteceu

A publicação que circula nas redes sociais imita a aparência de sites do governo federal e alega que "governo e escolas firmam parceria para novas contratações com salários a partir de R$ 3.800 e ingresso facilitado". O link falso leva a um site onde são solicitados dados pessoais, como CPF, CEP, endereço, telefone e e-mail.

O MTE esclarece que não firmou qualquer parceria com escolas ou instituições para esse tipo de contratação. "Trata-se de informação enganosa que utiliza indevidamente o nome do Ministério", diz o texto.