'Bancos e fintechs devem ter o mesmo tratamento', afirma Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu hoje, em entrevista ao programa UOL News, do Canal UOL, o tratamento igualitário para as instituições financeiras no Brasil, independentemente do porte e mercado de atuação.

O que aconteceu

Haddad quer tratamento igualitário para as instituições financeiras. O ministro defendeu que as fintechs, empresas de tecnologia que oferecem produtos e serviços financeiros, tenham a mesma tributação que os grandes bancos.

Tributação equivalente faz parte da MP (Medida Provisória) 1303/2025. O texto apresentado pelo Planalto estabelece novas regras para a tributação de aplicações financeiras e ativos virtuais no Brasil. Pela proposta, as fintechs, que atualmente pagam alíquotas de 9% de CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), vão pagar 15% sobre o lucro das operações. A cobrança para os bancos permanece nos atuais 20%.