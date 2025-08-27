Haddad: 'Vai machucar um pouco', mas Brasil consegue enfrentar o tarifaço

Haddad disse que é "da natureza" de Lula abrir o mercado. O chefe da Fazenda citou que, no primeiro mandato do petista como presidente, as exportações aos EUA ficavam em torno de 25% de todas as exportações do Brasil. "Hoje, são 12% e a tendência, se os Estados Unidos mantiverem essa postura belicosa, é cair."

Sobre possíveis novas sanções dos EUA, Haddad disse não saber. "E quem disse que sabe, está mal informado", apontou o ministro. "Nós vamos cuidar, só não dá para prever o que pode sair da cabeça do Trump".

[O tarifaço] vai machucar um pouco? Vai. Porque tem setores que exportam mais de 50% da sua produção para lá. Então, tem empresas, setores não, mas empresas que vão sofrer. De uma maneira geral, macroeconomicamente falando, eu acredito que o Brasil está em condições de enfrentar.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

Porque eles dependem mais, eles precisam de commodities baratas. O Brasil é fornecedor de commodities baratas. Você taxar carne, taxar café, você vai arrumar outra freguesia, não tem dúvida disso. Aliás, soube ontem pelo ministro [da Agricultura e Pecuária] Fávaro que as exportações de carne depois do tarifaço para os Estados Unidos aumentaram. Então, o povo americano está pagando mais caro a carne, porque querem comprar a carne brasileira, está pagando a taxa.

Negociação com os EUA

Haddad afirmou que a negociação com os EUA se dá apenas no campo comercial. "Tudo que está sendo mobilizado nesse momento é para contestar os argumentos [americanos, que justificaram o tarifaço]. Como é que um país que tem déficit com os Estados Unidos há 15 anos, mais de 400 bilhões acumulados de dólares, pode ser sobretaxado por razões estranhas?, questionou o ministro.