Haddad: 'Vai machucar um pouco', mas Brasil consegue enfrentar o tarifaço

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), disse hoje em entrevista ao UOL que o tarifaço dos Estados Unidos "vai machucar um pouco", mas ponderou que o Brasil tem condições de enfrentá-lo.
O que aconteceu
Segundo Haddad, há setores da economia no país que exportam mais da metade de sua produção para os EUA. O presidente norte-americano, Donald Trump, oficializou a tarifa de 50% em diversos produtos do Brasil, como a carne e o café, no início deste mês. A entrevista exclusiva foi conduzida pelos colunistas do UOL Carla Araújo e Josias de Souza.
O ministro afirmou que o Brasil tem adotado uma postura proativa para "desobstruir canais" com o governo americano. "O empresariado está muito engajado nisso", disse. Por outro lado, o governo também tem adotado "postura reativa" sobre possíveis decisões que Trump pode tomar. "Nem os secretários sabiam da tarifa extra que ele impôs ao Brasil."
Haddad disse que é "da natureza" de Lula abrir o mercado. O chefe da Fazenda citou que, no primeiro mandato do petista como presidente, as exportações aos EUA ficavam em torno de 25% de todas as exportações do Brasil. "Hoje, são 12% e a tendência, se os Estados Unidos mantiverem essa postura belicosa, é cair."
Sobre possíveis novas sanções dos EUA, Haddad disse não saber. "E quem disse que sabe, está mal informado", apontou o ministro. "Nós vamos cuidar, só não dá para prever o que pode sair da cabeça do Trump".
[O tarifaço] vai machucar um pouco? Vai. Porque tem setores que exportam mais de 50% da sua produção para lá. Então, tem empresas, setores não, mas empresas que vão sofrer. De uma maneira geral, macroeconomicamente falando, eu acredito que o Brasil está em condições de enfrentar.
Fernando Haddad, ministro da Fazenda
Porque eles dependem mais, eles precisam de commodities baratas. O Brasil é fornecedor de commodities baratas. Você taxar carne, taxar café, você vai arrumar outra freguesia, não tem dúvida disso. Aliás, soube ontem pelo ministro [da Agricultura e Pecuária] Fávaro que as exportações de carne depois do tarifaço para os Estados Unidos aumentaram. Então, o povo americano está pagando mais caro a carne, porque querem comprar a carne brasileira, está pagando a taxa.
Negociação com os EUA
Haddad afirmou que a negociação com os EUA se dá apenas no campo comercial. "Tudo que está sendo mobilizado nesse momento é para contestar os argumentos [americanos, que justificaram o tarifaço]. Como é que um país que tem déficit com os Estados Unidos há 15 anos, mais de 400 bilhões acumulados de dólares, pode ser sobretaxado por razões estranhas?, questionou o ministro.
"O lobby quem tem que fazer não é o Estado brasileiro." Ao ser perguntando sobre a razão de o Brasil ter contratado um escritório de advogacia nos EUA, o ministro lembrou que é necessário defender os interesses comerciais do país e que muitas empresas brasileiras exportadoras estão fazendo o mesmo.
