INSS de agosto: confira as datas de pagamento dos benefícios

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) apresentou o calendário oficial de pagamentos referente a agosto de 2025. A liberação seguirá a ordem do último número do benefício (desconsiderando o dígito verificador), preservando o formato já utilizado para garantir maior controle e regularidade no processo.

O que aconteceu

Os segurados que recebem até um salário mínimo terão os valores depositados entre 25 de agosto e 5 de setembro. Já aqueles com rendimentos acima do piso nacional receberão entre 1º e 5 de setembro.

Atualmente, o INSS realiza mensalmente mais de 40 milhões de repasses. Desses, aproximadamente 28,2 milhões destinam-se a pessoas que recebem até o piso salarial, enquanto cerca de 12,3 milhões são direcionados a quem recebe valores maiores.