Leilão do Detran-MS tem carros a partir de R$ 2,3 mil e moto por R$ 1,2 mil

O Detran-MS promove um leilão a partir de amanhã com 88 veículos e oportunidades por pouco mais de R$ 1.200.

O que aconteceu

Serão leiloados 68 motocicletas e 20 carros. O leilão abre amanhã, às 9h (de Brasília), e vai até o dia 15 de setembro, às 15h.

Os lances devem ser feitos pelo site do Via Leilões, onde é possível conferir os valores de cada lote. O edital foi publicado hoje no Diário Oficial do Estado.