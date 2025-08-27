Terras raras: 'Código de Mineração deve ser concluído neste ano'

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje em entrevista ao programa UOL News, do Canal UOL, que o Brasil não pode vender as terras raras encontradas no solo nacional sem "agregar valor". Em meio à cobiça do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pelos minerais, Haddad afirmou que o Código de Mineração, a legislação básica do setor, deve ser concluído ainda neste ano.

O que aconteceu

Haddad afirmou que o código regulatório da mineração "está muito atrasado". O ministro disse ter tratado do tema em reunião nesta manhã com o presidente Lula para tratar sobre o assunto. "Acredito que a questão do marco regulatório da mineração é o tema que vai ser concluído esse ano. O presidente vai dar um impulso grande", disse.

O ministro disse que o Brasil tem que decidir o que deseja fazer com as próprias riquezas naturais. "Você vende tudo praticamente sem agregar valor", afirmou, ao mencionar que não é desejável fazer com as terras raras o mesmo que se faz com o ferro.