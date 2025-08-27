Terras raras: 'Código de Mineração deve ser concluído neste ano'

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje em entrevista ao programa UOL News, do Canal UOL, que o Brasil não pode vender as terras raras encontradas no solo nacional sem "agregar valor". Em meio à cobiça do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pelos minerais, Haddad afirmou que o Código de Mineração, a legislação básica do setor, deve ser concluído ainda neste ano.
O que aconteceu
Haddad afirmou que o código regulatório da mineração "está muito atrasado". O ministro disse ter tratado do tema em reunião nesta manhã com o presidente Lula para tratar sobre o assunto. "Acredito que a questão do marco regulatório da mineração é o tema que vai ser concluído esse ano. O presidente vai dar um impulso grande", disse.
O ministro disse que o Brasil tem que decidir o que deseja fazer com as próprias riquezas naturais. "Você vende tudo praticamente sem agregar valor", afirmou, ao mencionar que não é desejável fazer com as terras raras o mesmo que se faz com o ferro.
Ele reconhece ser necessário buscar mais tecnologia para agregar valor a essa produção. "Nós dominamos [a indústria do aço], temos uma tecnologia de produção de qualidade, mas no caso dos minerais críticos, nós não podemos correr o risco de não agregar valor", destacou.
Minerais raros de todo o mundo estão no foco de Trump. Segundo especialistas, as recentes ofensivas do presidente norte-americano contra diversos países têm como alvo, na verdade, as terras raras. "[Estamos falando de] uma pessoa que tentou comprar a Groenlândia por causa dos minerais críticos", disse, em referência a Trump.
As terras raras que Trump busca são de difícil extração. O Brasil tem, em abundância, minerais como nióbio, lítico, titânio e tântalo. A extração e a separação dos elementos demandam processos caros, que utilizam solventes e ácidos prejudiciais ao meio ambiente.
Os minerais são utilizados para o desenvolvimento da "economia do futuro". Conhecidos como "ouro do século 20", os elementos são essenciais para produzir painéis solares, turbinas eólicas, discos rígidos, equipamentos aeropespaciais, baterias de veículos elétricos e ferramentas de nanotecnologia.
