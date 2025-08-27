O que são ímãs de terras raras e por que viraram alvo da disputa EUA-China?

Em maio, os dois países anunciaram uma suspensão temporária de tarifas extras por 90 dias. Com isso, as tarifas dos EUA foram reduzidas para 30% e as da China, para 10%. Além da redução das taxas, a China se comprometeu a conceder terras raras para os EUA, que, em contrapartida, amenizariam os controles de importação. O prazo foi estendido por mais 90 dias no último dia 11.

Após a ameaça recente, Trump ressaltou que tem um bom relacionamento com o governo chinês. "Acho que temos uma relação estupenda com a China, falei recentemente com o presidente Xi [Jinping] e, em algum momento do ano, deveríamos visitar a China", afirmou. "Eles têm algumas cartas. Nós temos cartas incríveis, mas não quero jogá-las. Se eu as jogasse, destruiria a China", disse.

A China é a maior produtora mundial de terras raras. O país concentra a maior porção dos elementos no mundo. Em 2024, o Centro Geológico dos EUA estimou que há mais de 110 milhões de toneladas dos elementos de terras raras espalhados pelo mundo. Líder, a China é dona de aproximadamente 44 milhões de toneladas; seguida pelo Vietnã, com 22 milhões de toneladas; Brasil, com 21; Rússia, com 10; e Índia, com 7. Assim como diversos outros países, o governo norte-americano tem grande dependência da exportação chinesa de terras raras.

Em 2023, a China foi responsável por 69% da produção mundial de terras raras. Os EUA, por sua vez, foram responsáveis por apenas 12% da produção no segmento, segundo o portal Polytechnique Insights, do Instituto Politécnico de Paris (França).

*Com informações da RFI, DW e de matéria publicada em 17/04/2025