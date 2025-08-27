Salário mínimo 2025: valor teve reajuste de 7,5%; veja total a ser pago

O novo salário mínimo nacional começou a ser depositado nas contas dos trabalhadores em fevereiro, já com o valor atualizado para R$ 1.518,00.

O que aconteceu

O crédito só foi realizado em fevereiro, mesmo com o reajuste em vigor desde janeiro, porque os salários são pagos no mês seguinte ao trabalhado. Assim, o aumento passou a constar no contracheque desse mês.

O salário mínimo é o valor mínimo mensal que um trabalhador deve receber por suas atividades remuneradas. Ele serve como referência para o cálculo de benefícios previdenciários, assistenciais e trabalhistas concedidos pelo governo federal.