Restituição do Imposto de Renda 2025: veja data de pagamento do 4º lote

O pagamento do 4º lote de restituição do Imposto de Renda será feito na sexta-feira (29).

Cronograma de pagamento da restituição do IR 2025

1º lote: 30 de maio (já pago)

2º lote: 30 de junho (já pago)

3º lote: 31 de julho (já pago)

4º lote: 29 de agosto

5º e último lote: 30 de setembro

Quem tem prioridade no recebimento da restituição?

O pagamento é destinado primeiro aos idosos. Inicialmente, recebem contribuintes com 80 anos ou mais. Na sequência, são contemplados aqueles com mais de 60 anos, pessoas com deficiência e portadores de doenças graves. Em caso de empate, a data de entrega da declaração determina a prioridade, conforme regras da Receita Federal.