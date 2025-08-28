4º lote de restituição do IRPF será pago amanhã (29); veja quem recebe

O quarto lote de restituições do Imposto de Renda será pago nesta sexta-feira (29). A consulta, que permite conferir quem será contemplado na nova rodada de pagamentos, foi liberada na última sexta-feira (22).

Calendário dos pagamentos da restituição do IR 2025

1º lote: 30 de maio (já pago)

2º lote: 30 de junho (já pago)

3º lote: 31 de julho (já pago)

4º lote: 29 de agosto

5º e último lote: 30 de setembro

Quem tem prioridade na restituição do IR 2025?

O primeiro grupo a receber são os idosos, com preferência inicial para aqueles acima de 80 anos. Em seguida, entram os contribuintes com mais de 60 anos, além de pessoas com deficiência e portadores de doenças graves. De acordo com a Receita, em caso de empate nos critérios, a prioridade vai para quem entregou a declaração mais cedo.