Auxílio Gás de agosto ainda é pago nesta semana; veja datas

O valor pago equivale a 100% do preço médio de um botijão de 13 kg, calculado pela Agência Nacional do Petróleo (ANP). Em abril, por exemplo, cada família recebeu R$ 108.

Para ter direito ao benefício, a renda mensal por pessoa do grupo familiar deve ser de até meio salário mínimo. Quem já é atendido pelo Bolsa Família ou por outros programas sociais também faz parte do público contemplado.

Os repasses são realizados em contas bancárias, tanto físicas quanto digitais. Se o beneficiário não possuir uma conta ativa, a Caixa abre automaticamente uma poupança digital. O saque pode ser feito em até 120 dias após a liberação do crédito.