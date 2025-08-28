Próximo pagamento do Bolsa Família já tem data? Veja calendário de repasses

Os depósitos do Bolsa Família referentes ao mês de setembro já têm datas confirmadas, conforme informações divulgadas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

Como funciona o calendário?

O cronograma leva em conta o último dígito do NIS (Número de Identificação Social) impresso no cartão do beneficiário. Os repasses acontecem sempre nos dez últimos dias úteis do mês, com exceção de dezembro, quando os pagamentos são adiantados para que todas as famílias recebam antes do Natal, encerrando no dia 10.

Datas de pagamento do Bolsa Família em setembro