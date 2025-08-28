Saque-aniversário: veja calendário para retiradas do FGTS em 2025

No modelo tradicional do FGTS, chamado saque-rescisão, quem é desligado sem justa causa pode retirar todo o saldo disponível, além da multa paga pelo empregador.

O saque-aniversário fica acessível a partir do primeiro dia útil do mês de nascimento do trabalhador e pode ser realizado por até 60 dias.

Como aderir à modalidade

A escolha pelo saque-aniversário é opcional e deve ser feita pelo aplicativo ou site do FGTS. Nessas plataformas, é necessário cadastrar uma conta bancária para receber o valor, que é transferido em até cinco dias úteis após a solicitação, caso feita dentro do mês de aniversário.

Também é possível solicitar o retorno ao saque-rescisão pelo mesmo aplicativo, desde que não haja antecipações contratadas. Porém, a alteração só passa a valer a partir do 25º mês após o pedido.

Como é calculado o valor

O montante liberado depende de uma alíquota que varia entre 5% e 50% do total de recursos disponíveis nas contas do FGTS do trabalhador, acrescida de uma parcela fixa adicional, de acordo com a faixa de saldo.