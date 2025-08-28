Clientes reclamam de conta de gás alta; Comgás diz que frio aumenta consumo

A Comgás diz que o último reajuste do gás foi feito no ano passado e que está analisando as reclamações, mas explica que as baixas temperaturas têm efeito direto no consumo. O mês de julho teve a menor temperatura média e o maior consumo de gás encanado residencial dos últimos anos em sua área de concessão, segundo a empresa.

A conta do apartamento de Thiago Leite da Silva, na Vila Maria, também na Zona Norte da capital paulista, subiu de R$ 172,57 em julho para R$ 394,94 na fatura de agosto, uma alta de 128%. A explicação da Comgás foi de que o leiturista da empresa não conseguiu fazer a medição do consumo de gás no condomínio no período. Por isso, para a cobrança, foi feita uma média dos últimos 12 meses. Silva relata que, no prédio, há casos de vizinhos cujas faturas triplicaram.

Comparação de contas de gás encanado de morador de condomínio em SP Imagem: Reprodução

Concessionárias de serviços de água, luz e gás não podem reajustar os preços indiscriminadamente. Todas as mudanças nas cobranças são definidas uma vez ao ano pela agência reguladora do setor — no caso da Comgás, é a Arsesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo). O último reajuste da Comgás foi autorizado em dezembro de 2024, com reduções nas tarifas para clientes residenciais e comerciais que variaram entre -0,9% e -2,3%.

O cálculo da conta de gás considera diversos fatores. Segundo Augusto Salomon, consultor que atua há 20 anos na área, a tarifa é composta pelo preço da molécula, que equivale a aproximadamente 50% a 55% do preço, mais a parcela de transporte de gás por gasodutos, a parcela da margem de distribuição, e os impostos. Os parâmetros da parcela da tarifa que corresponde à distribuição são definidos por cada agência reguladora, de forma autônoma e independente, seguindo o contrato de concessão. Os processos de revisão tarifária são transparentes, com consultas e audiência públicas.

Uma reunião da Arsesp na semana passada discutiu as reclamações dos clientes. Nas faturas que estão sendo questionadas, o preço do metro cúbico do gás não mudou em relação a meses anteriores. Segundo a Arsesp, a Comgás reiterou que fatores sazonais provocaram os aumentos nas contas.