Clientes reclamam de conta de gás alta; Comgás diz que frio aumenta consumo

Clientes do serviço de gás natural encanado da Comgás, concessionária responsável pela distribuição nas regiões metropolitanas de São Paulo e Campinas, estão reclamando de aumentos nos valores das faturas emitidas no mês de agosto. A empresa afirma que o inverno rigoroso deste ano provocou um crescimento no consumo de gás, usado em aquecedores da água de chuveiros e torneiras, e que o último reajuste dos montantes cobrados foi em dezembro passado.
O que aconteceu
Dona de academia de ginástica viu a conta de gás dobrar em apenas um mês. Alessandra de Oliveira Bevilacqua, proprietária da Academia Butterfly, em Santana, na Zona Norte da capital, utiliza o gás encanado para aquecer as piscinas usadas nas aulas de natação. Em média, o estabelecimento consome 1.000 m³ de água por mês, mas, em julho, sua conta apontou consumo de 2.000 m³, com valor de mais de R$ 16 mil.
Não tive nenhuma mudança significativa no consumo para justificar esse aumento. A resposta que tive da Comgás foi que, por causa do frio, o consumo aumentou.
Alessandra de Oliveira Bevilacqua, proprietária de uma academia em SP
A Comgás diz que o último reajuste do gás foi feito no ano passado e que está analisando as reclamações, mas explica que as baixas temperaturas têm efeito direto no consumo. O mês de julho teve a menor temperatura média e o maior consumo de gás encanado residencial dos últimos anos em sua área de concessão, segundo a empresa.
A conta do apartamento de Thiago Leite da Silva, na Vila Maria, também na Zona Norte da capital paulista, subiu de R$ 172,57 em julho para R$ 394,94 na fatura de agosto, uma alta de 128%. A explicação da Comgás foi de que o leiturista da empresa não conseguiu fazer a medição do consumo de gás no condomínio no período. Por isso, para a cobrança, foi feita uma média dos últimos 12 meses. Silva relata que, no prédio, há casos de vizinhos cujas faturas triplicaram.
Concessionárias de serviços de água, luz e gás não podem reajustar os preços indiscriminadamente. Todas as mudanças nas cobranças são definidas uma vez ao ano pela agência reguladora do setor — no caso da Comgás, é a Arsesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo). O último reajuste da Comgás foi autorizado em dezembro de 2024, com reduções nas tarifas para clientes residenciais e comerciais que variaram entre -0,9% e -2,3%.
O cálculo da conta de gás considera diversos fatores. Segundo Augusto Salomon, consultor que atua há 20 anos na área, a tarifa é composta pelo preço da molécula, que equivale a aproximadamente 50% a 55% do preço, mais a parcela de transporte de gás por gasodutos, a parcela da margem de distribuição, e os impostos. Os parâmetros da parcela da tarifa que corresponde à distribuição são definidos por cada agência reguladora, de forma autônoma e independente, seguindo o contrato de concessão. Os processos de revisão tarifária são transparentes, com consultas e audiência públicas.
Uma reunião da Arsesp na semana passada discutiu as reclamações dos clientes. Nas faturas que estão sendo questionadas, o preço do metro cúbico do gás não mudou em relação a meses anteriores. Segundo a Arsesp, a Comgás reiterou que fatores sazonais provocaram os aumentos nas contas.
A Arsesp está acompanhando a situação, analisando individualmente as contestações dos consumidores e avaliando medidas para ampliar a transparência sobre consumo e faturamento, além de seguir monitorando para assegurar a qualidade e a continuidade dos serviços.
Agência reguladora de serviços públicos de São Paulo, em nota para o UOL
No frio, o consumo de gás aumenta mesmo?
Como a tubulação de água fica mais gelada, os aquecedores precisam de mais esforço para atingir a temperatura recomendável para esquentar a água e consomem mais gás. Além disso, o tempo para aquecimento da água pode ser mais longo, o que aumenta o consumo.
O conforto da água quente também que faz com que a gente fique mais tempo no banho. Mesmo que por poucos minutos a mais, na média, de forma acumulada, multiplicando pelo número de usuários, isso certamente tem reflexos no consumo de gás no fim do mês.
Augusto Salomon, consultor especializado em gás canalizado
Direitos do consumidor
O consumidor tem direito de contestar valores que, em sua avaliação, estão errados. Enquanto questiona a cobrança, o cliente pode deixar de pagar a fatura sem que haja a interrupção do fornecimento.
Porém, se depois for constatado que a conta está correta, o montante deve ser quitado com os encargos de atraso (multa e juros).
Roberto Pfeiffer, professor da faculdade de Direito da USP (Universidade de São Paulo)
O Idec (Instituto de Defesa do Consumidor) entende que, apesar de fazer sentido, a explicação da Comgas não deveria ser "automática" para justificar o aumento das contas. Segundo a entidade, é dever da concessionária garantir transparência e clareza nas informações prestadas ao consumidor, especialmente em um serviço essencial como o fornecimento de gás canalizado.
Se for comprovado que houve cobrança abusiva, falta de transparência ou descumprimento das normas regulatórias, a concessionária pode ser responsabilizada e punida pelos órgãos de defesa do consumidor e pela Arsesp.
Christian Printes, gerente jurídico do Instituto de Defesa do Consumidor
O que mais diz a Comgás?
Temos dedicado esforços para dar uma rápida resposta a todos os clientes que entram em contato pelos nossos canais oficiais. Reforçamos nossa equipe no início do inverno, quando o consumo de gás residencial tende a aumentar, e dobramos o número de profissionais dedicados a esse tipo de atendimento.
Buscamos compreender cada caso individualmente, pois diversos fatores podem influenciar o valor da conta de gás — como o frio intenso, mudanças nos hábitos de consumo, troca ou falta de manutenção de equipamentos, encerramento de condições contratuais com prazo determinado, leitura pela média de consumo dentro dos parâmetros estabelecidos pela Arsesp, entre outros. Reafirmamos nosso compromisso de atender, analisar e esclarecer todas as solicitações que chegam por meio dos nossos canais.
É importante ressaltar que estamos passando por um dos invernos mais rigorosos dos últimos anos, e que as baixas temperaturas podem ter impacto significativo sobre o consumo de gás. Por isso, realizamos campanhas de comunicação com o objetivo de orientar os clientes sobre o consumo consciente de gás no inverno. Na área de concessão da Comgás, o mês de julho registrou a menor temperatura média e o maior consumo de gás encanado residencial dos últimos anos.
Por fim, informamos que a tarifa da conta de gás permanece sem reajuste desde dezembro de 2024.
