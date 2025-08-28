Ibovespa avança e supera 140 mil pontos e dólar ronda estabilidade

O dólar abriu o dia em leve baixa ante o real, na esteira das perdas da moeda norte-americana no exterior, mas às 11h11 era cotado a R$ 5,411. A Bolsa supera os 141 mil pontos e se aproxima do recorde histórico (141.263,56 pontos). As variações refletem a reação dos investidores à alta de 3,3% do PIB (Produto Interno Bruto) dos Estados Undos.

O que aconteceu

Dólar abriu em leve queda seguindo o exterior, mas avança. Às 11h11 era cotado a R$ 5,411 após abirr o dia em queda seguindo os mercados globais. Investidores avaliam os dados dos Estados Unidos, como o PIB, que cresceu 3,3% no segundo trimestre e do PCE (índice de preços de gastos com consumo) que subiu 2% no segundo trimestre, abaixo da leitura preliminar de 2,1% e dos 3,4% vistos no primeiro trimestre. Indicadores podem dar pistas sobre os efeitos das medidas do presidente Donald Trump na economia americana e como isso pode mexer com os juros e com a Bolsa americana.

A Bolsa brasileira abriu em alta. Às 11h01, o Ibovespa, principal índice acionário brasileiro, avançava 1,61%, aos 141.449,95 pontos. Se o patamar permanecer até o fechamento do dia, vai superar o maior nível do indicador, conquistado em 3 de julho deste ano (140.927,86 pontos).