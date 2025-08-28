'Conseguimos chegar no andar de cima do sistema', diz Haddad sobre operação

Ministro destacou a identificação do caminho do dinheiro. Haddad disse que as associações criminosas utilizam de "camadas" para esconder a origem dos recursos obtidos a partir das atividades ilícitas. "Para você chegar no patrimônio do criminoso, você precisa da inteligência dos auditores fiscais, que vão abrir as contas desses fundos e entender para onde o dinheiro está chegando", afirmou.

Operação mirou na cadeia de distribuição de combustíveis. A atuação conjunta dos órgãos públicos alvejou envolvidos no setor e do mercado financeiro que eram usadas pelo PCC (Primeiro Comando da Capital). Haddad explicou que as organizações utilizam de um esquema financeiro sofisticado para ocular o dinheiro do crime. "Se você prende uma pessoa, mas o dinheiro fica à disposição do crime, essa pessoa presa vai ser substituída por outra", disse o ministro.

Justiça Federal autorizou o sequestro integral dos fundos de investimento. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, afirma que o bloqueio dos instrumentos utilizados nas movimentações ilícitas alcança R$ 1,2 bilhão. Também foi determinado o afastamento do sigilo bancário e fiscal de pessoas físicas e jurídicas. "As investigações continuam, vão em frente, vão aprofundar e, certamente, em breve teremos outros resultados", afirmou.

Fundos investigados movimentaram R$ 52 bilhões em quatro anos. Ao revelar o valor, Haddad ressaltou que o patrimônio dos alvos da megaoperação pode superar a cifra bilionária. "Estamos falando de uma operação que está bloqueando mais de 100 imóveis, muitos veículos e patrimônios que podem chegar a casa de bilhões de reais. Assim você estrangula o crime e impede que ele prospere."

Inteligência do Estado foi usada para "secar a fonte do crime". Para Haddad, a ação deflagrada hoje foi possível devido à criação de uma equipe de fraude, comandada pelo Ministério da Fazenda e a Receita Federal. Segundo o ministro, o grupo é dedicado a decifrar "fraudes estruturadas" e "mecanismos financeiros sofisticados".