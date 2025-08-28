Fintech será tratada como banco pela Receita a partir de amanhã, diz Haddad

Fintechs terão que prestar esclarecimentos sobre movimentações financeiras suspeitas. Com a mudança, essas instituições precisarão dar mais informações sobre movimentações financeiras, em especial as consideradas suspeitas. "Isso aumenta o potencial de fiscalização da Receita Federal e a parceria da Receita Federal com a Polícia Federal para chegar nos sofisticados esquemas de lavagem de dinheiro que o crime organizado tem utilizado", disse o ministro.

Operação

Ministro destacou a identificação do caminho do dinheiro. Em entrevista coletiva, Haddad disse que as associações criminosas utilizam "camadas" para esconder a origem dos recursos obtidos a partir das atividades ilícitas. "Para você chegar no patrimônio do criminoso, você precisa da inteligência dos auditores fiscais, que vão abrir as contas desses fundos e entender para onde o dinheiro está chegando", afirmou.

Operação mirou na cadeia de distribuição de combustíveis. A atuação conjunta dos órgãos públicos teve como alvo empresas de distribuição de combustíveis e do mercado financeiro que eram supostamente usadas pelo PCC (Primeiro Comando da Capital). Haddad explicou que as organizações utilizam um esquema financeiro sofisticado para ocultar o dinheiro do crime. "Se você prende uma pessoa, mas o dinheiro fica à disposição do crime, essa pessoa presa vai ser substituída por outra", disse o ministro.

Justiça Federal autorizou o sequestro integral dos fundos de investimento. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, afirma que o bloqueio dos instrumentos utilizados nas movimentações ilícitas alcança R$ 1,2 bilhão. Também foi determinado a suspensão do sigilo bancário e fiscal de pessoas físicas e jurídicas. "As investigações continuam, vão em frente, vão aprofundar e, certamente, em breve teremos outros resultados", afirmou.

Fundos investigados movimentaram R$ 52 bilhões em quatro anos. Ao revelar o valor, Haddad ressaltou que o patrimônio dos alvos da megaoperação pode superar essa cifra bilionária. "Estamos falando de uma operação que está bloqueando mais de cem imóveis, muitos veículos e patrimônios que podem chegar à casa de bilhões de reais. Assim você estrangula o crime e impede que ele prospere."