Banco Genial diz que foi surpreendido por operação da PF e renuncia a fundo

O Banco Genial, citado como um dos alvos da operação da Polícia Federal Carbono Oculto, deflagrada nesta manhã, disse em comunicado à imprensa que foi surpreendido com a menção do seu nome na investigação. Informou também que, por conta da repercussão negativa do caso, decidiu renunciar à prestação de serviços ao fundo Radford, suspeito de ser veículo para lavagem de dinheiro do crime organizado.
O que aconteceu
O banco afirmou que tomou conhecimento da operação da PF unicamente pela imprensa. Disse também que, até o momento, não recebeu qualquer notificação oficial sobre a existência de uma investigação que o envolva direta ou indiretamente. Segundo a assessoria de imprensa do banco, o Genial não recebeu nenhuma visita da PF hoje.
Na decisão judicial que determinou a operação de busca e apreensão para reunião de evidências relacionadas a uma investigação de um esquema de lavagem de dinheiro do crime organizado usando postos de combustíveis e empresas financeiras, o Genial é citado sete vezes. As menções tratam do levantamento de provas e do bloqueio de bens de um fundo administrado pelo Genial chamado Radford.
O Banco Genial afirmou que tomou a decisão de renunciar à prestação de serviços ao fundo enquanto o caso é esclarecido. Segundo a legislação do mercado, agora é preciso realizar uma assembleia com os cotistas para decidir quem será o novo administrador.
O Genial também afirmou que sempre operou sob elevados padrões de governança corporativa, ética e compliance regulatório. Disse, ainda, que observa estritamente a legislação e todas as regras vigentes.
Repudiamos veemente qualquer tipo de ilação acerca de qualquer envolvimento da instituição com os fatos veiculados pela imprensa. Reiteramos que estamos inteiramente à disposição das autoridades para prestar todos os esclarecimentos que se fizerem necessários.
Banco Genial, em comunicado à imprensa
O Banco Genial faz parte do Grupo Genial, que nasceu em 2010 com a Plural Capital, uma empresa de gestão de recursos. Sua sede fica na avenida Brigadeiro Faria Lima, centro financeiro da capital paulista. Ao longo dos anos, comprou as famosas corretoras de valores Flow e Brasil Plural. Hoje, atua em diversos ramos, com a plataforma Genial Investimentos, serviços de administração de patrimônio e comercialização de energia. Tem mais de dois milhões de clientes e R$ 250 bilhões em ativos.
