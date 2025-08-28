Viúva de Silvio entra para lista de bilionárias; conheça as 10 mais ricas

A revista Forbes divulgou hoje o ranking das 10 mulheres mais ricas do país. A publicação revelou também novos nomes no hall de bilionárias, e Íris Abravanel, 77, esposa de Silvio Santos, estreou na lista junto às seis filhas do apresentador.

Família Abravanel herdou herança bilionária

O espólio do apresentador fez com que a esposa e as filhas passassem a ser bilionárias. Além de Íris, Cíntia, 62, Silvia, 54, Daniela, 49, Patrícia, 47, Rebeca, 44 e Renata, 40, figuram no ranking da Forbes em 2025, com um patrimônio conjunto estimado em R$ 6,4 bilhões. Renata, a filha mais nova do casal, atua como presidente do conselho do Grupo Silvio Santos.