Leilão de imóveis do Santander tem casa por R$ 48 mil e desconto de até 67%

O Santander promove um leilão com 61 imóveis residenciais e descontos que chegam a 67%.

O que aconteceu

O leilão é online, vai até o dia 2 de setembro, às 15h (de Brasília), e é organizado pela SOLD Leilões. De acordo com o edital, os imóveis foram retomados devido a dívidas relacionadas a IPTU, condomínio ou financiamento.

Há opções de casas, apartamentos e terrenos. Entre os imóveis à venda, há opções em 18 estados: Acre, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Roraima, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo.