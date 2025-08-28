Lula diz que IR será votado na semana que vem, mas decisão é de Hugo Motta

O presidente Lula (PT) afirmou hoje que o Congresso Nacional votará na semana que vem a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês, embora caiba ao presidente da Câmara marcar a data de votação em meio à tentativa do PL de mudar o projeto.

O que aconteceu

Lula afirmou que a votação da isenção do IR será na semana que vem. "O Congresso vai votar na semana que vem a isenção do Imposto de Renda até R$ 5.000 para todo o povo brasileiro, e vai taxar as pessoas que ganham mais de R$ 1 milhão por ano, que paga um pouquinho; [vão pagar] 10% pra poder compensar", disse ele durante entrevista ao "Balanço Geral de Minas", da TV Record.

Data para votação não cabe ao presidente da República. Embora a votação seja esperada para a semana que vem, é o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), quem define a data. Na semana passada, ele pôs na pauta o pedido de urgência para a votação do texto, o que acelera a tramitação, mas não define a data exata para que o Plenário decida sobre o projeto.