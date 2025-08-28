Pagamento do INSS de agosto já começou e vai até 5 de setembro; veja datas

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou o calendário oficial de pagamentos referentes a agosto de 2025. Os depósitos seguirão a ordem do número final do benefício (sem considerar o dígito verificador após o traço), mantendo o formato tradicional que garante organização e previsibilidade no processo.

O que aconteceu

Quem recebe até um salário mínimo terá os valores disponibilizados entre 25 de agosto e 5 de setembro. Já os segurados com renda acima do piso nacional terão os créditos depositados entre 1º e 5 de setembro.

Atualmente, o INSS realiza mais de 40 milhões de transferências mensais. Desse total, aproximadamente 28,2 milhões são destinados a beneficiários que recebem o valor mínimo, enquanto cerca de 12,3 milhões correspondem a pagamentos de quem ganha acima dele.