Piscicultores afetados por tarifa dos EUA pedem estímulo ao mercado interno

Piscicultores afetados pelo tarifaço norte-americano consideram que as medidas do governo federal para estimular o mercado interno são promissoras, mas não garantem efetivamente que a produção será absorvida pelo consumo.

Nesta semana, o Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) publicou uma portaria que autoriza a compra de tilápia sem licitação para consumo na merenda escolar e outros serviços públicos, sem no entanto assegurar que essas compras acontecerão.

O que aconteceu

A tilápia é o pescado mais produzido no Brasil. Esse peixe, vendido no mercado local sob o nome comercial de Saint Peter, representa 68,36% da produção total, e no início de 2025 até 99% dela era vendida para os EUA. Com as tarifas de 50% impostas pelo governo de Donald Trump, as exportações do produto ao país podem chegar perto de zero até o fim do ano, diz a PeixeBR (Associação Brasileira da Piscicultura). Exportadores temem pelos prejuízos e falam até na possibilidade de abandono da produção.