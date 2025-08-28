Quando é o 5º dia útil de setembro? Veja até quando o salário deve cair

O quinto dia útil do mês de setembro será em 5 de setembro, que cairá em uma sexta-feira. Trabalhadores com carteira assinada devem receber o salário até essa data.

O que aconteceu

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), no artigo 459, determina que o pagamento seja feito até o quinto dia útil do mês seguinte ao trabalhador. Em setembro, o quinto dia útil cai no dia 5 de setembro (sexta-feira).

Os dias úteis são contados de segunda-feira a sábado. Para o cálculo, são considerados apenas dias úteis com expediente normal, excluindo domingos e feriados nacionais.