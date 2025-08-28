Reag, empresa acusada de lavar dinheiro para PCC, dá nome a cinema de SP

Reag é de João Carlos Mansur, que também é conselheiro do time de futebol Palmeiras, e foi fundada em 2012. No início, ela geria apenas recursos e fundos imobiliários.

Nos últimos dois anos, a Reag iniciou um processo de expansão acelerada, com múltiplas aquisições, como as das casas de crédito Empírica e Quasar. Em 2024, Mansur falou à revista Veja Negócios que não pretendia parar por aí. "O mercado está maduro para uma consolidação. A junção entre a necessidade de ganhar escala e o aumento das exigências regulatórias tem estimulado vários negócios", disse.

Também em 2024, a Reag finalizou a compra da GetNinjas (uma plataforma de contratação de serviços) e garantiu sua entrada na B3, a Bolsa de Valores de São Paulo. O processo foi realizado aos poucos, desde 2023, através da compra silenciosa de ações. Segundo informações da Folha, a CVM (Comissão de Valores Imobiliários) avaliou que a Reag demorou para deixar clara a intenção de que pretendia assumir a GetNinjas e abriu processo para apurar irregularidades.

Diante das incorporações, a Reag Trust (um braço da empresa) foi desmembrada em uma segunda "empresa-irmã", a Ciabrasf (Companhia Brasileira de Serviços Financeiros). Mansur também é presidente do conselho do novo negócio, que administra fundos e serviços fiduciários.

Assim, ela se tornou a primeira empresa do seu segmento com ações na B3. A empresa acumulava queda de 14,36% no valor de suas ações hoje, em reação do mercado à Operação Carbono Oculto e à execução de mandados de busca e apreensão em sua sede. No dia, é a empresa na B3 que experimenta a segunda maior desvalorização.

Até o fim de 2024, a Reag "engoliu mais empresas", entre elas a Berkana Patrimônio e a Hieron Patrimônio Familiar. Estas aquisições, segundo a própria Reag, a consolidaram nos segmentos de gestão de riquezas e de patrimônios, com "destaque pelo volume de ativos sob gestão".