Assine UOL
Economia

Reag emite fato relevante após operação contra PCC; leia nota na íntegra

Do UOL, em São Paulo
Atualizada em
Avenida Brigadeiro Faria Lima concentra 42 dos 350 alvos de megaoperação da PF contra PCC
Avenida Brigadeiro Faria Lima concentra 42 dos 350 alvos de megaoperação da PF contra PCC Imagem: TV Globo/Reprodução

A Reag Investimentos, uma das empresas alvo de busca e apreensão da Operação Carbono Oculto, realizada hoje, se manifestou sobre as investigações.

O que aconteceu

Empresa publicou um Fato Relevante. No informativo aos investidores, a Reag confirma os mandados de busca e apreensão em suas sedes e diz que está "colaborando integralmente com as autoridades competentes".

Leia o comunicado na íntegra:

A REAG INVESTIMENTOS S.A. ("Reag Investimentos") e a CIABRASF - CIA. BRASILEIRA DE SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. ("CIABRASF", em conjunto com a Reag Investimentos, as "Companhias"), em cumprimento ao disposto no artigo 157, §4º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e na Resolução CVM nº 44/2021, informam aos seus acionistas e ao mercado em geral que, na data de hoje, estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão em suas respectivas sedes no âmbito da Operação Carbono Oculto.

Trata-se de procedimento investigativo em curso. As Companhias esclarecem que estão colaborando integralmente com as autoridades competentes, fornecendo as informações e documentos solicitados, e permanecerão à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

As Companhias manterão seus acionistas e o mercado informados sobre o desenvolvimento dos assuntos objeto deste Fato Relevante.

São Paulo, 28 de agosto de 2025

A empresa é gestora de investimentos. Em seu site, a Reag diz que desenvolve "soluções de investimentos personalizadas" e tem R$ 299 bilhões sob gestão, o que a torna a maior gestora independente do Brasil.

Ações da Reag caíram após a operação. Por volta das 11h30, os papéis da empresa na B3 estavam em queda de 17%, negociados a R$ 2,95.

O que é a Operação Carbono Oculto

A operação foi deflagrada pela Receita e outros órgãos hoje. A investigação quer desmantelar um esquema de fraudes e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis. Além de postos, estão na mira várias empresas envolvidas na cadeia de importação, produção e distribuição.

Esquema conta com estrutura financeira para lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio. Nela, conforme a Receita Federal, o PCC se utilizava de fintechs e de dezenas de fundos de investimentos.

Continua após a publicidade

Operação cumpre mandados de busca e apreensão contra cerca de 350 alvos, em oito estado. São eles: São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rio de Janeiro e Santa Catarina.

Mais de R$ 1 bilhão em bens foram bloqueados. O valor deve ser usado para a garantia de crédito tributário, informou a Receita.

Cerca de 1.400 agentes participam da operação. A equipe é composta por servidores de Receita Federal, MP-SP (Ministério Público de São Paulo), MPF (Ministério Público Federal), PF (Polícia Federal), polícias Civil e Milita, Sefaz-SP (Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo), ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis); e PGE-SP (Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo).

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.