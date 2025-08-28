Reag emite fato relevante após operação contra PCC; leia nota na íntegra

A REAG INVESTIMENTOS S.A. ("Reag Investimentos") e a CIABRASF - CIA. BRASILEIRA DE SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. ("CIABRASF", em conjunto com a Reag Investimentos, as "Companhias"), em cumprimento ao disposto no artigo 157, §4º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e na Resolução CVM nº 44/2021, informam aos seus acionistas e ao mercado em geral que, na data de hoje, estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão em suas respectivas sedes no âmbito da Operação Carbono Oculto.



Trata-se de procedimento investigativo em curso. As Companhias esclarecem que estão colaborando integralmente com as autoridades competentes, fornecendo as informações e documentos solicitados, e permanecerão à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.



As Companhias manterão seus acionistas e o mercado informados sobre o desenvolvimento dos assuntos objeto deste Fato Relevante.



São Paulo, 28 de agosto de 2025

A empresa é gestora de investimentos. Em seu site, a Reag diz que desenvolve "soluções de investimentos personalizadas" e tem R$ 299 bilhões sob gestão, o que a torna a maior gestora independente do Brasil.

Ações da Reag caíram após a operação. Por volta das 11h30, os papéis da empresa na B3 estavam em queda de 17%, negociados a R$ 2,95.

O que é a Operação Carbono Oculto

A operação foi deflagrada pela Receita e outros órgãos hoje. A investigação quer desmantelar um esquema de fraudes e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis. Além de postos, estão na mira várias empresas envolvidas na cadeia de importação, produção e distribuição.

Esquema conta com estrutura financeira para lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio. Nela, conforme a Receita Federal, o PCC se utilizava de fintechs e de dezenas de fundos de investimentos.