Salário mínimo 2025: confira o valor atualizado do piso nacional

O salário mínimo atualizado começou a ser creditado na conta dos trabalhadores em fevereiro, já com o valor de R$ 1.518,00.

O que aconteceu

Apesar de a correção estar em vigor desde janeiro, o depósito só foi realizado no mês seguinte, pois os salários são pagos sempre após o período trabalhado. Dessa forma, o novo valor passou a aparecer no contracheque apenas agora.

O salário mínimo corresponde ao menor valor mensal que um empregado pode receber enquanto exerce função remunerada. Ele também serve como referência para benefícios previdenciários, sociais e trabalhistas pagos pelo governo federal.