Criei empresa após traição de amiga, conta advogada de imigração nos EUA

A demanda por consultas no escritório Salvador Law aumentou mais de 80% nos últimos meses. Mas, segundo a advogada, isso não significa que mais pessoas estejam conseguindo se legalizar.

Não são pessoas que ainda estão num espaço que elas podem se legalizar. As mesmas pessoas que estavam ilegais quando Biden ainda era presidente, continuam ilegais hoje com o Trump, porque nada mudou na lei migratória. Larissa Salvador

Para evitar que famílias gastem dinheiro com consultas que não terão resultado, Larissa diz que implementou um processo de triagem rigoroso em seu escritório. Segundo ela, a recepcionista é responsável por essa filtragem inicial, a partir de uma lista de perguntas estratégicas para identificar casos sem chance de legalização.

A advogada afirmou que não cobra por atendimentos que sabe que não vão resultar em sucesso. "Para mim, é tipo grana de sangue, porque eu sei que não vai ter caso. Eu sei que nada vai sair dali", afirmou ela. Quando não há perspectiva de legalização, ela diz que prefere oferecer informação gratuita.

Para lidar com a alta procura, o escritório realiza uma vez por mês consultas gratuitas de 15 minutos. Casos envolvendo crianças "são os mais dolorosos" para ela.

"Como na minha experiência, eu sei que você não escolheu vir pra cá. Você não pegou uma arma, colocou na cabeça dos seus pais e falou 'eu quero ir pra América, me leva pra América de qualquer jeito nesse momento', então essas consultas me matam", disse Larissa.