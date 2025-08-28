Trabalhar de casa deixa as pessoas mais felizes, diz estudo de quatro anos

Um estudo australiano de quatro anos trouxe novas perspectivas sobre uma das maiores mudanças no ambiente de trabalho dos últimos tempos: o trabalho remoto. E a conclusão é clara: trabalhar de casa deixa as pessoas mais felizes.

O que aconteceu

Pesquisadores da Universidade do Sul da Austrália acompanharam como o trabalho remoto impacta a vida diária dos funcionários. Os estudos foram iniciados antes da pandemia e se estenderam pelos anos seguintes.

Quando o home office é uma escolha, e não uma obrigação, ele aumenta significativamente a felicidade, a saúde e o bem-estar geral, diz o estudo. A flexibilidade de trabalhar de casa proporciona benefícios para a saúde física e mental, embora não esteja isento de desafios.