Alvo da operação da PF, Trustee renunciou a fundo investigado ontem à noite

O documento não especifica o motivo da renúncia. Uma assembleia de cotistas foi marcada para o dia 11 de setembro. A reunião tem como objetivo definir a escolha de um novo gestor ou a liquidação do fundo.

O Olimpia tem patrimônio líquido de cerca de R$ 86 milhões e apenas dois cotistas. O fundo investe principalmente em outros fundos também citados na operação, como o fundo Minnesotta e Pinheiros, ambos também geridos pela Trustee.

Gestora disse que renunciou à administração de todos os fundos citados na investigação, mas não se sabe quando se deu a renúncia aos demais. O UOL não conseguiu contato com a Trustee. Ao jornal "Valor Econômico", a administradora disse que renunciou à administração de todos os fundos antes da operação deflagrada hoje, "por decisão da área de compliance da Trustee DTVM por desconformidade de atualização cadastral identificada há alguns meses".

Entenda a operação

A Operação Carbono Oculto cumpre mandados de prisão, busca e apreensão contra empresas do setor de combustíveis e do mercado financeiro acusadas de serem usadas pelo PCC (Primeiro Comando da Capital) para lavagem de dinheiro. Das empresas do ramo financeiro, há instituições de pagamento e administradoras e gestoras de fundos de investimento. Ainda há companhias no ramo de distribuição de combustível, transporte e usinas sucroalcooleiras.

Investigação diz que PCC usava setor de combustíveis e fintechs para lavagem de dinheiro. Operação tem 350 alvos e solicitou o bloqueio de mais de R$ 1 bilhão de bens dos envolvidos.