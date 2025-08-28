Assine UOL
Alvo da operação da PF, Trustee renunciou a fundo investigado ontem à noite

Mariana Desidério
Do UOL, em São Paulo
Viatura da PF na avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo; agentes fazem operação contra atuação do PCC no setor de combustíveis e no mercado financeiro
Viatura da PF na avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo; agentes fazem operação contra atuação do PCC no setor de combustíveis e no mercado financeiro Imagem: Divulgação/PF

A gestora Trustee, alvo da Operação Carbono Oculto da Polícia Federal, que foi deflagrada nesta manhã, renunciou ontem à noite à administração do fundo Olimpia, suspeito de ser veículo para lavagem de dinheiro do crime organizado.

O que aconteceu

O fato relevante da Trustee que trata da renúncia à administração do Olimpia foi enviado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários) ontem, às 18h46. O Olimpia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um dos fundos usados pelo crime organizado para lavar dinheiro, segundo as investigações da Operação Carbono Oculto.

Apesar da renúncia, a gestora permanece na função até que seja substituída. Conforme o fato relevante publicado ontem, a Trustee poderá continuar na gestão do fundo por até 180 dias enquanto não se define um substituto. Caso não haja substituição no período, a gestora fica autorizada a liquidar o fundo.

O documento não especifica o motivo da renúncia. Uma assembleia de cotistas foi marcada para o dia 11 de setembro. A reunião tem como objetivo definir a escolha de um novo gestor ou a liquidação do fundo.

O Olimpia tem patrimônio líquido de cerca de R$ 86 milhões e apenas dois cotistas. O fundo investe principalmente em outros fundos também citados na operação, como o fundo Minnesotta e Pinheiros, ambos também geridos pela Trustee.

Gestora disse que renunciou à administração de todos os fundos citados na investigação, mas não se sabe quando se deu a renúncia aos demais. O UOL não conseguiu contato com a Trustee. Ao jornal "Valor Econômico", a administradora disse que renunciou à administração de todos os fundos antes da operação deflagrada hoje, "por decisão da área de compliance da Trustee DTVM por desconformidade de atualização cadastral identificada há alguns meses".

Entenda a operação

A Operação Carbono Oculto cumpre mandados de prisão, busca e apreensão contra empresas do setor de combustíveis e do mercado financeiro acusadas de serem usadas pelo PCC (Primeiro Comando da Capital) para lavagem de dinheiro. Das empresas do ramo financeiro, há instituições de pagamento e administradoras e gestoras de fundos de investimento. Ainda há companhias no ramo de distribuição de combustível, transporte e usinas sucroalcooleiras.

Investigação diz que PCC usava setor de combustíveis e fintechs para lavagem de dinheiro. Operação tem 350 alvos e solicitou o bloqueio de mais de R$ 1 bilhão de bens dos envolvidos.

Postos recebiam dinheiro em espécie ou via maquinhas para movimentar renda do crime. Segundo as autoridades, mais de 1.000 postos de dez estados eram utilizados para a lavagem de dinheiro — no caso, para tentar tornar lícito dinheiro obtido de forma criminosa. A Receita Federal, também envolvida na investigação, diz que essas empresas movimentaram R$ 52 bilhões e que pagavam imposto incompatível com o dinheiro que circulava por eles.

Dinheiro era ocultado em fintechs e depois reinvestido em fundos de investimento. Empresas de serviço financeiro recebiam valores em espécie que ficavam em uma conta-bolsão. Ela consiste em uma conta aberta pela fintech em um banco comercial, por onde transitam valores dos clientes de forma não segregada. Dessa forma, explica a Receita, não era possível individualizar as movimentações. Essa quantia era reinvestida em fundos de investimento controlados pela organização criminosa.

