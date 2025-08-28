UOL é finalista no Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário

Três reportagens do UOL são finalistas do 2º Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário - Direitos Humanos, Cidadania e Tecnologia.

O jornalista Luís Adorno foi indicado com duas reportagens: "Onde a polícia mata mais do que o crime", na categoria Direitos Humanos, Cidadania e Meio Ambiente, e "Quem tem medo das câmeras corporais?", na categoria Inteligência Artificial, Inclusão Digital e Desinformação.

Ambas as indicações são no formato Jornalismo de vídeo.