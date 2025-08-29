7 dos 10 bilionários mais jovens do Brasil são de empresa de SC; veja lista

Sete dos dez bilionários mais jovens do Brasil são herdeiros da empresa catarinense de motores WEG, segundo lista da Forbes divulgada hoje.

O que aconteceu

Quem lidera a lista é Amelie Voigt Teles, de 20 anos, com patrimônio de R$ 3,4 bilhões. Em abril, ela perdeu o posto de bilionária mais jovem do mundo para Johannes von Baumbach, de 19 anos, herdeiro mais jovem da empresa farmacêutica alemã Boehringer Ingelheim.

Amelie é filha de Cladis Voigt Trejes e dividiu com os irmãos (Pedro e Felipe Voigt) parte das ações detidas pela mãe na WEG. Pedro (R$ 3,6 bilhões) e Felipe (R$ 3,6 bilhões) aparecem na terceira e quarta colocações, respectivamente.