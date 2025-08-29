Eisenbahn aposta alto para vender 300 mil litros de chopp no The Town

Dona da marca Eisenbahn desde 2017, o Grupo Heineken resolveu investir pesado na marca. Segundo a companhia, a estratégia é reposicionar a cerveja e 'estreitar o relacionamento com o consumidor', por meio do 'maior investimento em marketing da sua história'.

Assim, a Eisenbahn substituiu a Heineken como patrocinadora máster do festival The Town, que acontece semana que vem, e estreou uma grande campanha publicitária, criada pela agência Ogilvy.

A nova fase da cerveja aposta na conexão com a música - e o patrocínio a diferentes festivais mostra isso. A marca esteve no João Rock, em junho este ano, e pretende ampliar a presença em eventos culturais, a partir do lançamento da sua plataforma de música, a 'Eisen Rock Station'.