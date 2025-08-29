Norma 'já era necessária há bastante tempo', diz associação de fintechs

ABFintechs diz que o setor apoia integralmente as medidas. Em comunicado, a associação reforça o compromisso do setor com a "transparência, a segurança e a conformidade regulatória" e diz que vai ampliar a atuação proativa contra eventuais irregularidades no sistema.

Nosso compromisso é garantir que o ecossistema de fintechs siga sendo um vetor de inovação e inclusão financeira, atuando como aliado estratégico na integridade do sistema financeiro nacional .

ABFintechs, em nota

Selo de segurança vai aumentar a confiabilidade das empresas. A ABFintechs destaca ainda que o mecanismo da Fintech Segura ganhará um selo específico para o combate à lavagem de dinheiro e que convênios serão formalizados para uma colaboração estruturada com as autoridades.

Fisco avaliou que as fintechs se aproveitavam de "vácuo regulamentar". Em nota publicada na noite de ontem, a Receita disse que as empresas estavam livres das "obrigações de transparência e de fornecimento de informações" definidas há mais de 20 anos para as instituições do segmento financeiro. "O crime organizado sabe disso e aproveita essa brecha para movimentar, ocultar e lavar seu dinheiro sujo", diz o texto.

Normativa equipara o tratamento das empresas do sistema financeiro. A determinação atribui à Cofis (Coordenação Geral de Fiscalização) a responsabilidade de editar atos complementares para o cumprimento das determinações estabelecidas pela Lei do Sistema de Pagamentos Brasileiro. "Não estamos criando nada de novo, apenas adotando as definições da lei já existente", destacou a Receita na nota publicada ontem.

Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, havia antecipado a edição da norma. Após a operação deflagrada ontem contra a atuação das fintechs para ocultar recursos do crime organizado, Haddad disse que as fintechs já estavam na mira do governo. A fintech central do esquema irregular teria movimentado R$ 47 bilhões entre 2020 e 2024, segundo a Receita.