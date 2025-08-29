Associações destacam importância de norma que iguala fintechs a bancos

Inclusão financeira. Na nota, as organizações lembram que as empresas de pagamento e fintechs desempenham papel fundamental na inclusão financeira de milhões de brasileiros, promovendo o acesso a serviços antes restritos à rede bancária tradicional. Elas destacam que o novo instrumento jurídico se soma ao arcabouço regulatório já existente do Banco Central e à legislação aplicável às instituições de pagamento.

As associações subscreventes reafirmam, assim, seu compromisso com um ambiente de negócios fértil para inovação, seguro para a sociedade e cada vez mais competitivo, em benefício do desenvolvimento sustentável do ecossistema financeiro.

Nota oficial

Por que importa

Operação identificou atuação irregular de fintechs. A decisão do governo acontece na esteira de três grandes operações de combate ao crime organizado, que identificaram um enorme esquema de lavagem de dinheiro.

Fintechs terão que justificar eventuais movimentações suspeitas. Com a mudança, as empresas financeiras precisarão dar mais informações sobre movimentações, em especial as consideradas suspeitas. A medida busca aumentar a fiscalização e a parceria da Receita com a PF (Polícia Federal).

Fisco avaliou que as fintechs se aproveitaram de "vácuo regulamentar". Em nota publicada na noite de ontem, a Receita disse que as empresas estavam livres das "obrigações de transparência e de fornecimento de informações" definidas para as instituições do segmento financeiro há mais de 20 anos. "O crime organizado sabe disso e aproveita essa brecha para movimentar, ocultar e lavar seu dinheiro sujo", diz o texto.