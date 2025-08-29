Calendário do Bolsa Família 2025: veja datas de pagamento em setembro

Os depósitos do Bolsa Família referentes ao mês de setembro já têm calendário definido, conforme divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

O que aconteceu

O cronograma é organizado de acordo com o último dígito do NIS (Número de Identificação Social), impresso no cartão do beneficiário. Os repasses são feitos sempre nos dez últimos dias úteis de cada mês, com exceção de dezembro, quando os pagamentos são antecipados para garantir que todos recebam antes do Natal, encerrando-se até o dia 10.

Datas de pagamento do Bolsa Família em setembro