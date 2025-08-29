Brasil comunica os EUA sobre início de processo de retaliação de tarifas

Negociar ainda é prioridade. Após ter autorizado o avanço da Lei da Reciprocidade, o presidente Lula (PT) afirmou hoje que "não tem pressa" para usá-la e que a prioridade continua sendo a negociação com os Estados Unidos.

A reciprocidade é vista como o último recurso pelo governo. A lei, aprovada pelo Congresso, não é apoiada por empresários brasileiros por receio de que a corda arrebente do lado mais economicamente vulnerável.

Esse é um processo que é um pouco demorado. Eu não tenho pressa de fazer qualquer reciprocidade com os Estados Unidos. Tomei a medida porque nós temos que fazer andar o processo. (...) Nós temos que dizer aos Estados Unidos que nós temos coisas para fazer contra os Estados Unidos

Lula em entrevista à Rádio Itatiaia

"Depende do Trump". Lula disse também que dependerá do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, uma conversa durante a reunião da Assembleia Geral da ONU, no mês que vem. "Eu não tenho problema com o Trump, ele é problema do povo americano que o elegeu. (...) O Brasil não recusa conversar, o que Brasil faz é não adotar a complexidade de vira-lata. Nós somos iguais e não queremos conversar com ninguém de forma subalterna", disse o presidente na entrevista.

O que diz a lei

Ela define quais ações estrangeiras podem ser alvo de retaliação brasileira. A lei da reciprocidade estabelece critérios para respostas a ações, políticas ou práticas unilaterais de país ou bloco econômico que "impactem negativamente a competitividade internacional brasileira". A norma valerá para países ou blocos que "interfiram nas escolhas legítimas e soberanas do Brasil".