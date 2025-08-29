'Não quero mimar meus filhos': ele recebeu US$ 1,6 bilhão e doou quase tudo

Na ocasião, o casal definiu que a família ficaria com menos de US$ 100 milhões. "Nós simplesmente calculamos um valor que achamos suficiente para comprar uma casa e coisas do tipo, e então dobramos esse valor e doamos o restante", disse o empresário à Fortune.

A riqueza tem limites

A decisão de renunciar a quase toda a fortuna distanciou O'Kelley de um título que ele não gostaria de ter. "Não acredito em bilionários. Acho isso simplesmente ridículo", explicou. Para ele, a decisão de limitar sua riqueza não se resume apenas à generosidade. "Nunca quisemos ter tanto dinheiro a ponto de não precisarmos fazer escolhas. Isso significa que não podemos ser completamente ridículos em relação à nossa vida", disse.

Temos uma vida incrível, podemos fazer quase tudo o que queremos. Mas não podemos fazer tudo o que queremos —temos de discutir nosso orçamento como qualquer outra pessoa. Não entendo por que você precisa de US$ 200 bilhões, US$ 500 bilhões ou mesmo US$ 1 bilhão. A alegria de apreciar o que temos e fazer essas escolhas difíceis é realmente fundamental Brian O'Kelley, à Fortune

O empresário explica que fica incomodado com a possibilidade de seus filhos se acostumarem a uma vida de luxo. "Eu me sinto péssimo porque eles podem voar na classe executiva", disse. "Já voei tantas vezes em classe econômica ao redor do mundo que isso [viajar na classe executiva] é mimar a mim mesmo, mas não quero mimar meus filhos. Muito disso me faz pensar em como a vida parece aos olhos deles. Quero que eles tenham um pouco da luta que eu tive".

Segundo O'Kelley, acumular e ostentar bilhões apenas afasta os ricaços da realidade do restante do mundo. "Gostaria que mais pessoas se perguntassem: por que eu quero o estilo de vida que Jeff Bezos [fundador da Amazon] tem?". De acordo com a Forbes, Bezos é dono de um patrimônio avaliado em quase US$ 240 bilhões (mais de R$ 1,3 trilhão). Em junho, Bezos se casou em Veneza, na Itália, em uma festa luxuosa que causou polêmicas e protestos na cidade. Segundo a Fortune, o evento custou US$ 46 milhões (quase R$ 250 milhões).