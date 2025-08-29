Da XP à Ambev: marcas investem em novo espaço voltado à arte cênica em SP

As marcas que aparecem como patrocinadoras na inauguração do espaço são XP Investimentos, Ambev, Instituto Aegea, Syn, Electrolux, Vitopel, Hermes Pardini, Grupo Fleury, Instituto Carlos Roberto Hansen, Tigre, DSV, Loga - Logística Ambiental de São Paulo e Esfera Energia.

A 'Praça Pública' do iBT terá programação anual, com um eixo curatorial que promete ser amplo e democrático Imagem: Divulgação

O investimento inicial alcança R$ 20 milhões na aquisição do imóvel e R$ 25 milhões em sua restauração, somando R$ 45 milhões em aportes integralmente privados.

O projeto propõe um modelo de sustentabilidade financeira ao estabelecer uma parceria entre o iBT e a iniciativa privada. O objetivo é garantir a longevidade da operação e ampliar o impacto cultural e social do espaço.

Um café e um restaurante, localizados no andar térreo, devem ser inaugurados até o fim do ano. Há também um espaço destinado a eventos e performances ao vivo, divididos entre o 1º e 2º andar.

As 8 salas de ensaios estão ao longo dos 12 andares do prédio: são três de 285 metros quadrados, três de 163 metros quadrados e duas de 120 metros quadrados. Todas podem ser ocupadas gratuitamente por meio do Edital do iBT ou alugadas. No futuro, o número total de salas disponíveis deve ser expandido.