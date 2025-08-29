Dólar e Bolsa sobem após Lula autorizar processo de retaliação ao tarifaço

Divisa caminha para desvalorização mensal. A última negociação deste mês tende a terminar com uma nova queda do dólar em agosto. Até ontem, a baixa acumulada do mês era de 3,5%, o equivalente a quase R$ 0,20. Em 2025, a moeda já caiu mais de 12%.

Bolsa de Valores engata nova valorização. Após saltar 1,32% na véspera e fechar o dia pouco abaixo da máxima histórica de 141.263,56 pontos, registrada no dia 4 de julho, o Ibovespa mantém a trajetória positiva dos últimos pregões. Às 11h04, o principal índice do mercado acionário brasileiro avançava 0,47%, aos 141.708,59 pontos.

Retaliação ao tarifaço

Lula autorizou o avanço da Lei da Reciprocidade. O presidente da República determinou que o Ministério das Relações Exteriores adotasse medidas para retaliações contra o tarifaço imposto pelos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros.

Itamaraty vai comunicar o governo dos EUA. Caberá à Camex (Câmara de Comércio Exterior) a realização de consultas, investigações e medidas para a aplicação da reciprocidade. Assim que for definida, a decisão será comunicada oficialmente à Casa Branca.

Lula avalia que decisão visa agilizar o processo. Em entrevista à Rádio Itatiaia nesta manhã, o presidente disse não ter pressa em retaliar os Estados Unidos e declarou que a alternativa busca acelerar o processo comercial. "Se você for tentar andar na forma, que todas as leis exigem o comportamento da Organização Mundial do Comércio, o comportamento das regras, você vai demorar um ano", avaliou Lula.