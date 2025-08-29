Dólar e Bolsa sobem após Lula autorizar processo de retaliação ao tarifaço

O dólar apresenta leve alta nesta manhã, após a decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva favorável à abertura de um processo para a aplicação da Lei da Reciprocidade contra os EUA. Às 11h18, a moeda norte-americana avançava 0,26% e era negociada por R$ 5,421. O Ibovepsa engata nova alta e caminha novamente rumo ao maior patamar da história.
O que aconteceu
Dólar comercial abre o dia em leve alta. A variação positiva da moeda norte-americana ante o real persiste desde os primeiros negócios da última sessão deste mês de agosto. Na máxima do dia, a divisa era vendida por R$ 5,442.
Ontem, a moeda dos EUA recuou 0,19%. A baixa correspondeu à quarta variação negativa da moeda norte-americana em relação ao real nas últimas cinco sessões. No período, a divisa acumula queda de 1,3%.
Divisa caminha para desvalorização mensal. A última negociação deste mês tende a terminar com uma nova queda do dólar em agosto. Até ontem, a baixa acumulada do mês era de 3,5%, o equivalente a quase R$ 0,20. Em 2025, a moeda já caiu mais de 12%.
Bolsa de Valores engata nova valorização. Após saltar 1,32% na véspera e fechar o dia pouco abaixo da máxima histórica de 141.263,56 pontos, registrada no dia 4 de julho, o Ibovespa mantém a trajetória positiva dos últimos pregões. Às 11h04, o principal índice do mercado acionário brasileiro avançava 0,47%, aos 141.708,59 pontos.
Retaliação ao tarifaço
Lula autorizou o avanço da Lei da Reciprocidade. O presidente da República determinou que o Ministério das Relações Exteriores adotasse medidas para retaliações contra o tarifaço imposto pelos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros.
Itamaraty vai comunicar o governo dos EUA. Caberá à Camex (Câmara de Comércio Exterior) a realização de consultas, investigações e medidas para a aplicação da reciprocidade. Assim que for definida, a decisão será comunicada oficialmente à Casa Branca.
Lula avalia que decisão visa agilizar o processo. Em entrevista à Rádio Itatiaia nesta manhã, o presidente disse não ter pressa em retaliar os Estados Unidos e declarou que a alternativa busca acelerar o processo comercial. "Se você for tentar andar na forma, que todas as leis exigem o comportamento da Organização Mundial do Comércio, o comportamento das regras, você vai demorar um ano", avaliou Lula.
Temos que dizer para os Estados Unidos que temos coisas a fazer contra os Estados Unidos.
Lula
Lei foi criada como reação à guerra comercial. A possibilidade de adotar medidas de retaliação vale a partir de julho, após Trump anunciar a sobretaxa de 50% sobre a exportação de diversos produtos nacionais.
Contramedidas envolvem restrições diversas. A Lei da Reciprocidade autoriza limitar importações de bens e serviços, suspender concessões comerciais e de investimentos e excluir obrigações relativas a direitos de propriedade intelectual.
